На Украине сообщили о получении десятков терминалов Starlink

Вооруженные силы Украины в Артемовске получили несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и свыше 80 беспилотных летательных аппаратов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, ВСУ в Артемовске получили 83 дрона производства компаний Mavic, Matrice и Autel.

«А еще передали десятки Старлинков. Спутниковая связь как никогда важна на этом участке фронта», — отметил Федоров.

Также он поблагодарил всех, «кто защищает Украину и поддерживает ее армию».