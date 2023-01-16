На Украине сообщили о получении десятков терминалов Starlink

Вооруженные силы Украины в Артемовске получили несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и свыше 80 беспилотных летательных аппаратов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, ВСУ в Артемовске получили 83 дрона производства компаний Mavic, Matrice и Autel.
«А еще передали десятки Старлинков. Спутниковая связь как никогда важна на этом участке фронта», — отметил Федоров.
Также он поблагодарил всех, «кто защищает Украину и поддерживает ее армию».
Ранее сообщалось, что Польша передала Украине очередную партию из восьми тысяч терминалов Starlink. По данным Forbes, за последние десять месяцев Киев получил почти 30 тысяч станций спутникового интернета.