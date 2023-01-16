Шольц прокомментировал отставку главы Минобороны ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в ближайшее время рассказать, как будут развиваться события после ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны. Об этом пишет РИА «Новости».

«У меня есть четкое представление о том, что будет происходить дальше», - подчеркнул Олаф Шольц.

Глава государства уточнил, что солдаты и офицеры заслуживают того, чтобы знать о дальнейших планах правительства страны.

Шольц пояснил, что в течение многих лет охотно работал с Ламбрехт. Вместе с тем, он с уважением отнесся к ее желанию покинуть пост.