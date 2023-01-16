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14 минут назад

Шольц прокомментировал отставку Ламбрехт с поста главы Минобороны ФРГ

Илья Родин

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в ближайшее время рассказать, как будут развиваться события после ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц прокомментировал отставку главы Минобороны ФРГ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня есть четкое представление о том, что будет происходить дальше», - подчеркнул Олаф Шольц.

Глава государства уточнил, что солдаты и офицеры заслуживают того, чтобы знать о дальнейших планах правительства страны.

В отставке главы Минобороны ФРГ увидели американский след

Шольц пояснил, что в течение многих лет охотно работал с Ламбрехт. Вместе с тем, он с уважением отнесся к ее желанию покинуть пост.

Напомним, что Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке на фоне дискуссий о поставках со стороны Германии танков Leopard 2 украинским военным. Кроме того, немецкие СМИ жестко критиковали ее за заявления по международной повестке.

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