Шольц прокомментировал отставку главы Минобороны ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в ближайшее время рассказать, как будут развиваться события после ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны. Об этом пишет РИА «Новости».
«У меня есть четкое представление о том, что будет происходить дальше», - подчеркнул Олаф Шольц.
Глава государства уточнил, что солдаты и офицеры заслуживают того, чтобы знать о дальнейших планах правительства страны.
Шольц пояснил, что в течение многих лет охотно работал с Ламбрехт. Вместе с тем, он с уважением отнесся к ее желанию покинуть пост.
Напомним, что Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке на фоне дискуссий о поставках со стороны Германии танков Leopard 2 украинским военным. Кроме того, немецкие СМИ жестко критиковали ее за заявления по международной повестке.