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18 минут назад

В Белоруссии заявили о стремлении к продолжению активного сотрудничества с Ватиканом

ТАСС

Минск и Ватикан стремятся к продолжению активного сотрудничества и уважительного диалога. Об этом МИД Белоруссии сообщил по итогам состоявшейся в понедельник встречи главы внешнеполитического ведомства республики Сергея Алейника с апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем.

В Белоруссии заявили о стремлении к продолжению сотрудничества с Ватиканом
Фото: СкриншотСкриншот

"В ходе беседы было подтверждено стремление к продолжению активного сотрудничества в различных сферах и открытого уважительного диалога по вопросам взаимного интереса", - говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии отметили, что Алейник и Йозич обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Минском и Святым престолом, обменялись мнениями о ситуации в регионе.

В середине декабря 2022 года Йозич заявлял, что не видит проблем в отношениях между католической общиной и белорусскими властями, отметив, что возникающие вопросы решаются "только через диалог".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что республика и Ватикан многое делают для мира в регионе, но совместные усилия должны быть еще больше. По его словам, у Минска и Святого престола совпадает "видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира".

Ранее Лукашенко заявлял, что история взаимодействия Минска и Ватикана, деятельности Римско-католической церкви в Белоруссии являются ярким подтверждением того, что "путем диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи".

В мире,Сергей Алейник,Александр Лукашенко,Католическая церковь,
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