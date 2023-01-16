Умер актер сериала «Прослушка»

«Грустно сообщать вам, что ангелы пришли за Алом (...) утром, в пятницу, 13 января 2023 года. Пусть память о нем станет благословением для его семьи, друзей и каждого из вас. Эта страница останется свидетельством работы Ала и любви к его поклонникам», — говорится в публикации.