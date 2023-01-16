В Раде начали сбор подписей за отставку Арестовича

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей за увольнение советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Парламентарий обвинил его в госизмене за слова о причине обрушения части дома в Днепропетровске.

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Советник главы офиса украинского лидера вечером 14 января заявил, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него ракеты, сбитой украинской системой ПВО.

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника офиса президента", - написал Гончаренко в понедельник в Telegram-канале.

Депутат также огласил требования к офису президента.

"Арестович должен уйти. Власть должна сделать официальное заявление о том, что фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой (улица в Киеве, где находится администрация президента Украины - прим. ТАСС)", - указал он.

По словам Гончаренко, главе Службе безопасности Украины было направлено депутатское обращение, так как "выдумки Арестовича о разрушении дома" в Днепропетровске из-за работы украинской системы ПВО - "то, что отвечает критериям государственной измены".