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20 минут назад

ГБР Украины раскрыло схему масштабного хищения продовольствия для ВСУ

Газета.Ru

Государственное бюро Украины (ГБР) раскрыло схему масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства.

На Украине раскрыли схему масштабного хищения продовольствия для ВСУ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Работники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов более чем в 45 воинских частей Украины. За шесть месяцев 2022 года оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.

Как выяснилось, объемы поставляемых в воинские части продуктов отличались от указанных в документах: до украинских военных доходила лишь часть поставок, остальное продавалось через посредников.

В ходе спецоперации сотрудники ГБР провели почти 70 обысков, в ходе которых обнаружили 7 тонн продукции, предназначенной для перепродажи, и почти 4 млн гривен в разной валюте, сообщает ведомство. С целью возмещения убытков ГБР изъято десятки автомобилей, на которых перевозили продукты, и документация, подтверждающая осуществление противоправной деятельности. Одному из представителей фирмы предъявили подозрения в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, ему грозит тюремный срок до 8 лет.

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