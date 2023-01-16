На Украине раскрыли схему масштабного хищения продовольствия для ВСУ

Государственное бюро Украины (ГБР) раскрыло схему масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Работники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов более чем в 45 воинских частей Украины. За шесть месяцев 2022 года оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.

Как выяснилось, объемы поставляемых в воинские части продуктов отличались от указанных в документах: до украинских военных доходила лишь часть поставок, остальное продавалось через посредников.