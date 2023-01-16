В Непале в авиакатастрофах с разницей в 16 лет погибли супруги-пилоты

Пилот потерпевшего крушение в Непале самолета Анджу Хатидава является вдовой летчика, погибшего 16 лет назад при схожих обстоятельствах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Yeri Airlines Сударшана Бартаула.

Авиакатастрофа произошла в Непале 15 января. Самолет выполнял рейс из Катманду. На подлете к Покхаре он разбился. Хативада была вторым пилотом на судне. Никто из 72 человек, находящихся на борту, не выжил.

Бартаул отметил, что муж Хативада — Дипак Похрел — погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле. По его словам, судно разбилось за несколько минут до посадки.