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30 минут назад

В Непале в авиакатастрофах с разницей в 16 лет погибли супруги-пилоты

Елена Прошина

Пилот потерпевшего крушение в Непале самолета Анджу Хатидава является вдовой летчика, погибшего 16 лет назад при схожих обстоятельствах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Yeri Airlines Сударшана Бартаула.

В Непале в авиакатастрофах с разницей в 16 лет погибли супруги-пилоты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авиакатастрофа произошла в Непале 15 января. Самолет выполнял рейс из Катманду. На подлете к Покхаре он разбился. Хативада была вторым пилотом на судне. Никто из 72 человек, находящихся на борту, не выжил.

Бартаул отметил, что муж Хативада — Дипак Похрел — погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле. По его словам, судно разбилось за несколько минут до посадки.

После трагедии Хативада решила пойти по стопам супруга и на полученные от страховки после смерти мужа деньги стала обучаться пилотированию, добавил Бартаул.

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