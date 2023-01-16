Вблизи румынского курорта нашли обломки ракеты

На берегу Черного моря возле курорта в румынском городе Констанца обнаружили обломок ракеты. Об этом сообщает Agerpres.

По данным агентства, об обломке между населенными пунктами Перибоиной и Сэчеле стало известно 15 января. На место сразу выехала бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям «Добруджа» уезда Констанца.

«Саперы установили, что найденный объект — это ракетный ускоритель», — отмечается в тексте.