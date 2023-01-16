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41 минуту назад

В Турции заявили о важности сохранения полноценного диалога с Россией

RT на русском

Власти Турции должны сохранять возможность для ведения полноценного диалога с Россией и выполнения функции посредника между Москвой и Киевом, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в интервью Financial Times.

В Турции заявили о важности сохранения полноценного диалога с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто-то должен говорить с Россией. Без диалога мы зайдём в тупик. Нам следовало бы ожидать от Запада благодарности в адрес нашего президента», — цитирует его ТАСС.

Акар отметил, что договорённость по зерновой сделке могла бы стать образцом для достижения мирного соглашения между странами.

Президент России Владимир Путин ранее подтвердил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану открытость российской стороны к диалогу по Украине.

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