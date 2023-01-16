МИД Словении обратился к властям Косово

Министр иностранных дел Словении Таня Файон призвал власти непризнанного Косово к выполнению обязательств и нормализации отношений с Сербией. Сообщение об этом было опубликовано на странице словенского МИД в Twitter.

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Как передает ведомство слова Файона, Словения продолжит поддерживать прогресс в Косово, а также его интеграцию в региональные и международные объединения.

«Мы призываем Косово выполнить свои обязательства и уважать установленные в мире принципы, а также нормализовать отношения с Сербией», — сказал глава МИД Словении по итогам встречи с коллегой из Косово Доникой Гервалой в Приштине.

12 января Словенское агентство печати сообщало, что в рамках визита в Косово Файон 16 января встретится с главой МИД непризнанного государства Доникой Гервалой, президентом Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти.