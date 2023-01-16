Пока вы не уснули: новая концепция политики РФ и обрушение цены на газ в Европе

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Новая концепция внешней политики России может быть утверждена указом президента, сейчас документ дорабатывается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Стоимость газа в Европе на биржевых торгах 16 января упала ниже $650 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Такая динамика наблюдается первые с начала сентября 2021 года. Суммарное падение цены за день оценивается более чем в 11%.
Массовая акция против антироссийской политики прошла в Берлине во время традиционного марша памяти, посвященного лидерам социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Об этом со ссылкой на немецкое издание Welt пишет РИА Новости.
По данным издания, на улицы вышли несколько тысяч человек.
«Конфликт» между Минобороны России и ЧВК «Вагнера» есть лишь в информационном пространстве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.
«Джина Лоллобриджида умерла. Великая героиня итальянского кино родилась в Субиако 4 июля 1927 года, ей было 95 лет», — говорится в сообщении издания.
Турция полностью поддерживает политику открытых дверей в НАТО. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, его слова передает Financial Times (FT).
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Напомним, что в субботу, 13 января, немецкая газета Bild со ссылкой на источники рассказала о планах Ламбрехт подать в отставку. Сообщалось, что инициатива исходит лично от нее, а не от правительства. По словам собеседников издания, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.
В Москве обнаружили тело 64-летнего актера Владимира Ипатова. Как утверждает источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах, мумифицированное тело было найдено в квартире актера.
По словам собеседника газеты, в полицию обратилась дочь Ипатова. Актер не выходил на связь в течение четырех недель. Полицейские пришли в его квартиру и обнаружили, что он скончался.
Союз Автосервисов сообщил о появлении нового вида мошенничества, который был придуман для обмана клиентов российских автосервисов.
Злоумышленник звонит в автосервис, представляясь собственником автомобиля. Он спрашивает у приемщика, какие работы будут проводиться. Также этот человек уточняет, о какой цене идет речь.
Российская фигуристка Алена Косторная завершила сотрудничество с заслуженным тренером России Еленой Буяновой и решила перейти в парное катание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наставницу.