Пока вы не уснули: новая концепция политики РФ и обрушение цены на газ в Европе

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Песков рассказал о новой концепции внешней политики России

Новая концепция внешней политики России может быть утверждена указом президента, сейчас документ дорабатывается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Цена на газ в Европе рухнула

Стоимость газа в Европе на биржевых торгах 16 января упала ниже $650 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Такая динамика наблюдается первые с начала сентября 2021 года. Суммарное падение цены за день оценивается более чем в 11%.

Немцы вышли на митинг в поддержку России

Массовая акция против антироссийской политики прошла в Берлине во время традиционного марша памяти, посвященного лидерам социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Об этом со ссылкой на немецкое издание Welt пишет РИА Новости.

По данным издания, на улицы вышли несколько тысяч человек.

В Кремле высказались о «конфликте» между Минобороны и «Вагнером»

«Конфликт» между Минобороны России и ЧВК «Вагнера» есть лишь в информационном пространстве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Умерла Джина Лоллобриджида

Imago/TACC

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

«Джина Лоллобриджида умерла. Великая героиня итальянского кино родилась в Субиако 4 июля 1927 года, ей было 95 лет», — говорится в сообщении издания.

Турция поддержала расширение НАТО

Турция полностью поддерживает политику открытых дверей в НАТО. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, его слова передает Financial Times (FT).

Министр обороны Германии подала в отставку

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Напомним, что в субботу, 13 января, немецкая газета Bild со ссылкой на источники рассказала о планах Ламбрехт подать в отставку. Сообщалось, что инициатива исходит лично от нее, а не от правительства. По словам собеседников издания, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.

Тело актера из «Папиных дочек» нашли в Москве

kino-teatr.ru

В Москве обнаружили тело 64-летнего актера Владимира Ипатова. Как утверждает источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах, мумифицированное тело было найдено в квартире актера.

По словам собеседника газеты, в полицию обратилась дочь Ипатова. Актер не выходил на связь в течение четырех недель. Полицейские пришли в его квартиру и обнаружили, что он скончался.

Появился новый вид мошенничества с автосервисами

Союз Автосервисов сообщил о появлении нового вида мошенничества, который был придуман для обмана клиентов российских автосервисов.

Злоумышленник звонит в автосервис, представляясь собственником автомобиля. Он спрашивает у приемщика, какие работы будут проводиться. Также этот человек уточняет, о какой цене идет речь.

Косторная перешла в парное катание