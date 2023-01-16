Экс-глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт без энтузиазма занималась вопросом поставок оружия Киеву, что вызвало недовольство Вашингтона и шквал критики в ее адрес со стороны контролируемых американцами немецких СМИ. Об этом, комментируя Рамблеру отставку Ламбрехт с поста министра обороны ФРГ, заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.
Вместе с тем специалист прокомментировал сообщения о том, что следующим главой министерства обороны Германии планируют вновь назначить женщину.
"Они ищут женщину, поскольку там над принятием решений довлеет политкорректность. Кроме того, видимо, канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что женщина будет вести себя менее агрессивно. Хотя если посмотреть на таких представительниц прекрасного пола, как [бывший премьер-министр Великобритании] Лиз Трасс или [глава Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен, то окажется, что они еще более агрессивны, чем мужчины", — заявил он.
Александров также высказался о задачах, которые будут поставлены перед новым главой немецкого оборонного ведомства.
"Задачи будут теми же, которые стоят перед любым министром обороны. Вопрос в том, насколько новая глава Минобороны ФРГ будет готова интенсифицировать военную помощь Украине. Но замысла Шольца мы не знаем. Может быть, он не очень заинтересован в поставках, ведь он их осуществляет под давлением американцев. Но я не исключаю и того, что сам Шольц, наоборот, был недоволен позицией Ламбрехт. Внутренняя кухня нам неизвестна. Когда назначат нового министра, мы посмотрим на ее первые шаги и поймем, на что нацелено ее министерство.
Возможно, немцы не особо хотят влезать в конфликт на Украине, несмотря на давление определенных сил, и поэтому у них то нет оружия и снарядов, то нет личного состава. В этих вопросах они не то чтобы отбрыкиваются, но ведут себя достаточно пассивно и все время находят какие-то причины, чтобы ничего не делать. Так что я не исключаю, что такова внутригосударственная политика Германии", — сказал аналитик.
Окончательное решение о новых поставках вооружений Киеву будет принимать немецкое правительство, при этом позиция следующего главы Минобороны ФРГ в данном вопросе будет играть важную роль, заключил эксперт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение министра обороны Кристины Ламбрехт об отставке, сообщал ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ. По данным кабмина, решение будет принято в ближайшее время. Сама Ламбрехт отмечала, что причиной ухода с должности послужило давление, которое на нее оказывают немецкие СМИ.