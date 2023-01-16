"Задачи будут теми же, которые стоят перед любым министром обороны. Вопрос в том, насколько новая глава Минобороны ФРГ будет готова интенсифицировать военную помощь Украине. Но замысла Шольца мы не знаем. Может быть, он не очень заинтересован в поставках, ведь он их осуществляет под давлением американцев. Но я не исключаю и того, что сам Шольц, наоборот, был недоволен позицией Ламбрехт. Внутренняя кухня нам неизвестна. Когда назначат нового министра, мы посмотрим на ее первые шаги и поймем, на что нацелено ее министерство.



Возможно, немцы не особо хотят влезать в конфликт на Украине, несмотря на давление определенных сил, и поэтому у них то нет оружия и снарядов, то нет личного состава. В этих вопросах они не то чтобы отбрыкиваются, но ведут себя достаточно пассивно и все время находят какие-то причины, чтобы ничего не делать. Так что я не исключаю, что такова внутригосударственная политика Германии", — сказал аналитик.