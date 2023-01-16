Антироссийская политика, проводимая Западом и Украиной, спровоцировала серьезный кризис в Европе, при этом сыграла на руку Москве в сфере экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.

«Так называемое обособление Европы от <...> России равносильно экономическому самоубийству», — пишет автор статьи Карлос Мартинес.

Как отмечает автор, отправка Украине огромного количества тяжелых вооружений и обещание Владимиру Зеленскому поддержку в вопросе принятия страны в НАТО, говорит о том, что глава Белого дома Джо Байден фактически вступил в сговор с Украиной против Москвы.

При этом США начали проводить агрессивную политику против РФ, отказывавшись обсуждать вопросы гарантий безопасности в декабре 2021 года. А после начала спецоперации, ввели беспрецедентные антироссийские санкции, которые ударили по ним самим.

«Санкции против российской энергетики влекут за собой кризис стоимости жизни. Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более десяти процентов, что означает быстрое снижение заработной платы», — говорится в статье.