ЕК потребовала прекращения взимания платы за пролет над Сибирью

Европейская комиссия ( ЕК ) потребовала от России прекращения взимания платы с иностранных компаний за пролеты по маршрутам над Сибирью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководителя генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что из-за ответных санкций Росавиации, ограничивших полеты в воздушном пространстве России для авиакомпаний из 36 стран, больше всего пострадала Финляндия. Он напомнил, что из-за запрета полетов над российской территорией большому количеству европейских компаний приходится облетать Россию. Это касается не только перевозок пассажиров, но также товаров и грузов. Ярким примером стран, которые вообще не могут летать, Гусаров назвал Финляндию, так как она расположена так, что у нее со всех сторон Россия.