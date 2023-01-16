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20 минут назад

Бывший дворецкий: принца Гарри в детстве обделяли сосисками

Никита Бородкин

Дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел рассказал, что британского принца Гарри в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма. Как сообщает РИА Новости, таким образом он объяснил выпады члена королевской семьи в отношении своих родственников.

Бывший дворецкий: принца Гарри в детстве обделяли сосисками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Баррела, негативное отношение Гарри к семье берет свои корни в детстве, когда ему не позволяли забыть о его скромной роли по сравнению с принцем Уильямом — он был вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза. Бывший дворецкий признался, что оглядываясь назад, видит «динамику этого процесса».

«Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две», — рассказал он.

Когда Гарри спросил, почему он получил меньше еды, няня объяснила, что «Уильяму нужно кушать больше», поскольку однажды «он станет королем».

Принц Гарри заявил, что был рожден в качестве донора для Уильяма

Напомним, что 10 января вышли мемуары принца Гарри Запасной». В Британии книга разошлась тиражом в 400 тыс. экземпляров, став самой быстро продаваемой нехудожественной книгой в королевстве. Публика поразилась откровенности произведения — Гарри признался в употреблении наркотиков, убийстве 25 человек во время службы в Афганистане, а также в драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году.

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