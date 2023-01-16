Бывший дворецкий: принца Гарри в детстве обделяли сосисками

Дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел рассказал, что британского принца Гарри в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма. Как сообщает РИА Новости, таким образом он объяснил выпады члена королевской семьи в отношении своих родственников.

По словам Баррела, негативное отношение Гарри к семье берет свои корни в детстве, когда ему не позволяли забыть о его скромной роли по сравнению с принцем Уильямом — он был вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза. Бывший дворецкий признался, что оглядываясь назад, видит «динамику этого процесса».

«Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две», — рассказал он.

Когда Гарри спросил, почему он получил меньше еды, няня объяснила, что «Уильяму нужно кушать больше», поскольку однажды «он станет королем».