Бывший дворецкий: принца Гарри в детстве обделяли сосисками

Дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел рассказал, что британского принца Гарри в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма. Как сообщает РИА Новости, таким образом он объяснил выпады члена королевской семьи в отношении своих родственников.
По словам Баррела, негативное отношение Гарри к семье берет свои корни в детстве, когда ему не позволяли забыть о его скромной роли по сравнению с принцем Уильямом — он был вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза. Бывший дворецкий признался, что оглядываясь назад, видит «динамику этого процесса».
«Однажды я видел, как няня дала Уильяму три сосиски на завтрак, а Гарри две», — рассказал он.
Когда Гарри спросил, почему он получил меньше еды, няня объяснила, что «Уильяму нужно кушать больше», поскольку однажды «он станет королем».
Напомним, что 10 января вышли мемуары принца Гарри Запасной». В Британии книга разошлась тиражом в 400 тыс. экземпляров, став самой быстро продаваемой нехудожественной книгой в королевстве. Публика поразилась откровенности произведения — Гарри признался в употреблении наркотиков, убийстве 25 человек во время службы в Афганистане, а также в драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году.