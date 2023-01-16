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37 минут назад

Как сейчас выглядит Соледар

Газета.Ru

13 января в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль города Соледар в Бахмутской области, двумя днями ранее об этом сообщили в ЧВК «Вагнер». Замминистра обороны Украины Анна Маляр 14 января говорила, что за город все еще идут бои.

1/15 Разрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
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2/15 Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
3/15 Разрушенное жилое здание в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
4/15 Разрушенное жилое здание в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
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5/15 Разрушенные жилые здания в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
6/15 Разрушенные здания и автомобили в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
7/15 Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
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8/15 Противотанковые ежи на улице в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
9/15 Разрушенные жилые здания в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
10/15 Разрушенные жилые здания в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
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11/15 Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
12/15 Поврежденный автомобиль в результате обстрела в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
13/15 Поврежденный в результате обстрелов Свято-Преображенский храм в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
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14/15 Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости
15/15 Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре, январь 2023 года
Фото: РИА Новости

Соледар расположен севернее Артемовска (Бахмута), который считается стратегическим пунктом на донецком направлении. В Минобороны РФ сообщали, что контроль над Соледаром позволит отрезать ВСУ в Артемовске от снабжения.

До начала военного конфликта в Донбассе в городе проживали 10,5 тысяч человек, по состоянию на 14 января 2023 года в нем остались 550 человек (такие данные привел глава украинской Донецкой военной администрации Павел Кириленко). Главной достопримечательностью Соледара и основой экономики являются солевые шахты, туннели и пещеры: они уходят на глубину до 300 метров, а их общая протяженность оценивается в 300 км. Соледарская соль практически полностью обеспечивала всю Украину и шла на экспорт.

После окончания тяжелой фазы боев город практически разрушен, многие пещеры и территории заминированы. На спутниковых снимках, которые показывало американское агентство Maxar, видно, что от жилых домов, школ и торговых точек остались руины. Снятые внутри города фотографии подтверждают это. Ни с украинской, ни с российской стороны не называли оценок ущерба Соледару, а также пока не анонсировали работы по восстановлению города.

В мире,Фото,Анна Маляр,Павел Кириленко,Минобороны России,
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