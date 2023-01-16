Как сейчас выглядит Соледар

13 января в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль города Соледар в Бахмутской области, двумя днями ранее об этом сообщили в ЧВК «Вагнер». Замминистра обороны Украины Анна Маляр 14 января говорила, что за город все еще идут бои.

Соледар расположен севернее Артемовска (Бахмута), который считается стратегическим пунктом на донецком направлении. В Минобороны РФ сообщали, что контроль над Соледаром позволит отрезать ВСУ в Артемовске от снабжения.

До начала военного конфликта в Донбассе в городе проживали 10,5 тысяч человек, по состоянию на 14 января 2023 года в нем остались 550 человек (такие данные привел глава украинской Донецкой военной администрации Павел Кириленко). Главной достопримечательностью Соледара и основой экономики являются солевые шахты, туннели и пещеры: они уходят на глубину до 300 метров, а их общая протяженность оценивается в 300 км. Соледарская соль практически полностью обеспечивала всю Украину и шла на экспорт.