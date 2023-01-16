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48 минут назад

«Испытание для Шольца»: западные СМИ отреагировали на уход Ламбрехт

Елена Прошина

СМИ отреагировали на уход Кристин Ламбрехт с поста главы Минобороны Германии. Немецкая пресса гадает, кто теперь займет кресло министра – мужчина или женщина. Об этом пишет РИА Новости.

«Испытание для Шольца»: западные СМИ отреагировали на уход Ламбрехт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее глава Министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила федерального канцлера Олафа Шольца освободить ее от должности.

Немецкая газета Bild предположила, что следующим министром обороны тоже станет женщина, поскольку ранее Шольц обещал, что по крайней мере половина его кабмина будет состоять из женщин. По мнению издания, теперь канцлер оказался в затруднительном положении.

«У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин», — пишет издание.

Газета Die Welt назвала просьбу Ламбрехт ударом и настоящим испытанием для Шольца. Издание отмечает, что сейчас среди социал-демократов нет опытных и близких к бундесверу политиков в области обороны, их приходится искать с лупой. Газета не исключила, что преемником станет все-таки мужчина.

Газета Times отметила, что Ламбрехт проявляла мало интереса к сложностям в ведомстве и передавала слишком много полномочий сотрудникам с «сомнительными суждениями». Издание не исключает, что ее уход может стать предвестником более значительных изменений в политике.

В мире,Олаф Шольц,
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