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7 минут назад

В Германии анонсировали назначение нового министра обороны

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В Германии анонсировали назначение нового министра обороны, передает FAZ со ссылкой на источники в немецком правительстве.

В Германии анонсировали назначение нового министра обороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что из уважения к нынешней главе ведомства Кристине Ламбрехт имя ее преемника будет объявлено во вторник, 17 января. Также известно, что в заявлении об отставке Ламбрехт пожаловалась на внимание СМИ к своей персоне.

Ранее 16 января сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Она будет исполнять свои обязанности до назначения преемника.

До этого глава Минобороны Германии объяснила, почему она решила покинуть должность. По словам министра, фокус СМИ на ее персоне сильно мешает обсуждению положения немецкой армии.

В мире,Армия,Олаф Шольц,
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