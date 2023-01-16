В Германии анонсировали назначение нового министра обороны, передает FAZ со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Уточняется, что из уважения к нынешней главе ведомства Кристине Ламбрехт имя ее преемника будет объявлено во вторник, 17 января. Также известно, что в заявлении об отставке Ламбрехт пожаловалась на внимание СМИ к своей персоне.

Ранее 16 января сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Она будет исполнять свои обязанности до назначения преемника.