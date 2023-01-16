СМИ: в доме министра обороны Германии Ламбрехт произошло задымление

В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт, предварительно, произошло небольшое задымление из-за загоревшегося рождественского венка. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники.

По информации СМИ, до момента прибытия пожарной службы министр смогла самостоятельно потушить возгорание.

«Около 13.50 свидетели сообщили о «задымлении» в квартире министра во Фридрихсхайн. Ламбрехт смогла предотвратить худшее еще до прибытия пожарных», — добавили в издании.

Согласно одной из версий, к задымлению могло привело возгорание адвент-венка. Его зажигают немцы по возрастающей свечи вплоть до последнего воскресенья перед Рождеством.

Официального подтверждения об инциденте в доме министра обороны Германии в одном из районе Берлина пока нет.