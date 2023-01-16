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14 минут назад

Арестович заявил, что рейды СБУ против канонической УПЦ не пойдут на пользу Украины

Газета.Ru

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал рейды Службы безопасности в храмах канонической Украинской православной церкви.

Арестович высказался о рейдах СБУ против канонической УПЦ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: »Зеленский объявил войну христианству»? Такие заголовки идут на пользу Украины?», — сказал Арестович в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

По его словам, необходимо перетягивать на свою сторону тех верующих, которые поддерживают власти Киева, «и жестко репрессировать тех, кто против».

Арестович подчеркнул, что прихожанами Украинской православной церкви являются 6 млн человек, и нельзя их всех подряд записывать в «российские агенты».

В начале декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский запретил на Украине деятельность религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. Он подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно документу, против представителей религиозных организаций, связанных с Россией, вводятся персональные санкции. Контроль за исполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря Совета Алексея Данилова.

Так, ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о приостановке гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), всех их заподозрили в госизмене.

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