Названа цель визита премьера Польши в Германию

Стало известно, с какой целью премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направился в Германию. Об этом пишут «Известия».
Как уточняется, в понедельник, 16 января, Моравецкий приедет в Германию. Главная цель визита – убедить местных политиков передать Киеву танки Leopard.
«Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники», — сказал Моравецкий.
Он уточнил, что перед отправкой танков на Украину, Польша должна получить согласие немецкой стороны. При этом Моравецкий не сомневается, что немецкая сторона его даст.
«В соответствии с документацией мы должны иметь согласие Германии, так как это танки немецкого производства. Я не представляю себе ситуации, что это согласие не было бы дано быстро», — заключил он.
Ранее в немецком оружейном концерне Rheinmetall заявили, что танки Leopard 2 могут быть поставлены Украине не ранее 2024 года. Это связано с тем, что списанные машины нужно не только перекрасить, но и переоборудовать для использования на войне. Для этого танки полностью разбирают, а затем восстанавливают.