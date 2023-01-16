Названа цель визита премьера Польши в Германию

«Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники», — сказал Моравецкий.

Он уточнил, что перед отправкой танков на Украину, Польша должна получить согласие немецкой стороны. При этом Моравецкий не сомневается, что немецкая сторона его даст.

«В соответствии с документацией мы должны иметь согласие Германии, так как это танки немецкого производства. Я не представляю себе ситуации, что это согласие не было бы дано быстро», — заключил он.

Ранее в немецком оружейном концерне Rheinmetall заявили, что танки Leopard 2 могут быть поставлены Украине не ранее 2024 года. Это связано с тем, что списанные машины нужно не только перекрасить, но и переоборудовать для использования на войне. Для этого танки полностью разбирают, а затем восстанавливают.