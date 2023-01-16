Обзор иноСМИ: заявление Столтенберга о России и «унизительное поражение НАТО»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Украина стала полигоном для западного оружия»

Видео дня

Западные чиновники и аналитики заявили CNN, что Украина стала «настоящей боевой лабораторией» для испытания военных решений. Украинский кризис «дал США и их союзникам редкую возможность изучить, как их собственные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании».

Американский офицер, знакомый с ходом боевых действий, заявил каналу, что некоторые высококлассные системы, переданные Киеву, такие как дроны-камикадзе Switchblade 300, оказались менее эффективными на поле боя, чем предполагалось. По данным CNN, самой важной для Украины стала реактивная система залпового огня HIMARS, а официальные лица почерпнули ценную информацию о частоте техобслуживания, которое требуется HIMAR при интенсивном использовании. Один из офицеров США заявил CNN о важном уроке, который американские военные извлекли из украинского кризиса, - буксируемая артиллерия, к примеру, гаубичная система M777, может уйти в прошлое. Ее сложно быстро перемещать, «а в мире вездесущих беспилотников очень трудно спрятаться».

«Унизительное поражение НАТО в Донбассе»

Битва за контроль над стратегическим городом Донбасса Соледаром аналогична битве в Ливане за «треугольник Халде», дающий контроль над прибрежной дорогой к городу Сидон, всем Бейрутом, а также над морем и горами, пишет Al Binaa. По версии издания, переход Соледара под контроль России означает падение стратегического важного опорного пункта, где украинцы сражались под руководством НАТО.

Al Binaa называет проигрыш Украины в Соледаре «унизительным поражением НАТО». Издание подчеркивает, что Украина потерпела «практически полный крах» в Донбассе, теперь российским силам открыт путь на север Запорожья и Херсон, а затем в сторону Одессы.

Столтенберг: нормализация отношений с Россией невозможна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что нормализация отношений с Россией будет невозможна даже после окончания украинского кризиса. В интервью немецкой газете Handelsblatt он заявил, что «как раньше уже не будет».

Издание подчеркивает, что Столтенберг усиливает давление на правительство Германии для отправки танков Leopard 2 на Украину. По его мнению, украинский кризис вошел в критическую фазу, поэтому страны НАТО должны предоставить Киеву все необходимое оружие. При этом Столтенберг заявил, что риск применения ядерного оружия низок.

США готовят «чрезвычайные меры» из-за «финансового Армагеддона»

Американский Минфин заявил, что США могут объявить дефолт по своему долгу уже в июне 2023 года, сообщает CNN. США достигнут лимита долга 19 января, после чего необходимо будет принимать «чрезвычайные меры», написала министр финансов Джанет Йеллен в письме спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти.

Йеллен призвала законодателей своевременно увеличить лимит долга. Лимит долга - это общая сумма денег, которую правительству США разрешено занимать для оплаты своих существующих обязательств - пособий по социальному обеспечению, медицинской страховки Medicare, зарплат военных, процентов по госдолгу и других выплаты. Конгресс в 2021 году уже поднимал лимит долга, чтобы избежать дефолта, который, как предупреждают экономисты, стал бы «финансовым Армагеддоном». Чрезвычайные меры включают приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды. Казначейство США «сейчас не в состоянии» оценить, как долго чрезвычайные меры позволят США расплачиваться по государственным обязательствам.

«Россия стала больше зарабатывать на ряде товаров»

Business Insider Polska рассказал, что Россия начала зарабатывать на некоторых товарах гораздо больше, чем раньше, несмотря на падение объемов продаж. Произошло это благодаря росту цен.