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14 минут назад

Медведчук рассказал о спасении Украины от коллапса в 1990-х

Lenta.ru

Русскоязычное население юго-востока Украины спасло республику от экономического коллапса в 1990-х годах. Об этом председатель политсовета запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук написал в статье для «Известий».

Медведчук рассказал о спасении Украины от коллапса в 1990-х
Фото: ТАССТАСС

По его словам, политическая и экономическая независимость Украины вполне могла закончиться экономическим крахом, если бы не юго-восток страны, который встроил ее в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией.

Ранее Медведчук назвал условие для прекращения конфликта между Украиной и Россией. По его мнению, для этого Киеву необходимо признать интересы Москвы.

В мире,Виктор Медведчук,
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