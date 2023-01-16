Президент Филиппин сделал заявление по ситуации вокруг разговора с Зеленским

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший опроверг заявления украинской стороны о том, что Манила игнорировала просьбы Киева о беседе с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Manila Times.

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Президент подчеркнул, что «пару месяцев назад» Украине удалось-таки связаться с Филиппинами, однако стороны пока не смогли договориться о беседе на высшем уровне.

«Мы говорили (о возможности беседы – прим.) пару месяцев назад, но конкретно ничего не обсуждалось. Вот почему мы были так удивлены, когда специальный посланник (Украины – прим.) взял и сказал, что мы им не отвечаем. Мы ответили, просто конкретные планы построить не удалось», - заявил президент.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк заявил, что украинские дипломаты с июня 2022 года пытались дважды в месяц связаться с президентом Филиппин, однако ответа не получили.