В Китае заявили о невозможности Запада противостоять России

«Причина, по которой в отношении украинского кризиса не существует глобального демократического альянса, заключается в том, что две крупнейшие демократии планеты, Индия и Индонезия, предпочитают не принимать чью-либо сторону и не призывают к переговорам», — уточнил эксперт.