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49 минут назад

В Китае заявили о невозможности Запада противостоять России

Lenta.ru

Вопреки громким заявлениям Запада о создании глобального демократического альянса против России, мир так и не смог ей противостоять. Такое мнение выразил аналитик китайского издания South China Morning Post профессор Ольборгского университета в Дании Ли Син.

В Китае заявили о невозможности Запада противостоять России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запад не должен ожидать, что мировые лидеры поставят под угрозу свои глобальные связи, начав принимать чью-либо сторону в политике», — высказался автор. По мнению обозревателя, причиной невозможности Запада противостоять Москве является экономическая взаимозависимость государств и склонность США и Европы к политике двойных стандартов при решении проблем.

«Причина, по которой в отношении украинского кризиса не существует глобального демократического альянса, заключается в том, что две крупнейшие демократии планеты, Индия и Индонезия, предпочитают не принимать чью-либо сторону и не призывают к переговорам», — уточнил эксперт.

Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил о попытках агрессивных действий Запада против российских дипломатов. Он заявил, что нарушения международного права происходят на фоне начавшейся после объявления специальной военной операции русофобской истерии.

В мире,Армия,Евгений Иванов,
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