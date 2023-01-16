Спасательная операция на месте крушения самолета в Непале завершена

Аварийные службы завершили поисково-спасательную операцию на месте крушения авиаборта ATR 72-500 в Непале, выживших не обнаружено. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замглавы управления гражданской авиации Непала Санджая Кумара.

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По его словам, на данный момент все работы по уборке обломков закончены, а судмедэксперты устанавливают личности погибших. На месте крушения были обнаружены два черных ящика, сейчас они проходят процедуру расшифровки для установления причин трагедии.