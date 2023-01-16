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18 минут назад

Президент Хорватии Миланович раскритиковал санкции против РФ и отказался быть «рабом» США

Газета.Ru

Президент Хорватии Зоран Миланович в очередной раз осудил политику санкций Запада в отношении России РФ и указал на прокси-войну, которую США посредством Украины ведут с Россией.

Президент Хорватии раскритиковал санкции и отказался быть «рабом» США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решение ЕС — впервые в своей истории участвовать в войне. И это вопреки договору о деятельности ЕС, который подразумевает исключительно миссии за пределами союза», — сказал Миланович журналистам в Вуковаре.

Политик также назвал антироссийские санкции глупостью, посредством которой ничего не добиться. Он напомнил, что бывшего президента Югославии Слободана Милошевича санкции также не сломили. Кроме того, Миланович подчеркнул, что не хотел бы быть «американским рабом».

Ранее Миланович заявлял, что США и НАТО при помощи Украины «ведут прокси-войну против России». Политик также отметил, что не видит конечной цели антироссийских санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Зоран Миланович,Слободан Милошевич,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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