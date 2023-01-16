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40 минут назад

Кива заявил, что Зеленский планирует убрать главкома Украины Залужного

Газета.Ru

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский намерен устранить главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного.

Кива заявил о планах Зеленского убрать главкома Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного. Как сообщил мне источник, Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества, который может и хочет при удобном случае заменить президента», — написал Кива в своем Telegram-канале.

По словам экс-депутата, убийство Залужного хотят потом представить как операцию России.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер заявлял, что Вашингтон готовит замену президенту Украины Владимиру Зеленскому в лице главнокомандующего ВСУ, генерала армии Валерия Залужного.

«Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он (Залужный) будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева», — высказал мнение Риттер.

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