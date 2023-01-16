Кива заявил о планах Зеленского убрать главкома Украины

«Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного. Как сообщил мне источник, Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества, который может и хочет при удобном случае заменить президента», — написал Кива в своем Telegram-канале.