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58 минут назад

Немцы вышли на митинг в поддержку России

Алиса Селезнёва

Массовая акция против антироссийской политики прошла в Берлине во время традиционного марша памяти, посвященного лидерам социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Об этом со ссылкой на немецкое издание Welt пишет РИА Новости.

Немцы вышли на митинг в поддержку России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, на улицы вышли несколько тысяч человек.

«Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и подобные», - отмечается в статье.

При этом среди участников акции были и те, кто принес с собой флаги Донецкой Народной Республики.

Западные страны, в том числе и Германия, ввели обширные антироссийские санкции после начала Россией спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

При этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в интервью, что Минские соглашения были призваны не урегулировать конфликт в Донбассе, а дать время Украине подготовиться.

В мире,Ангела Меркель,Владимир Путин,
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