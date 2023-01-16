Немцы вышли на митинг в поддержку России

Массовая акция против антироссийской политики прошла в Берлине во время традиционного марша памяти, посвященного лидерам социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Об этом со ссылкой на немецкое издание Welt пишет РИА Новости.

По данным издания, на улицы вышли несколько тысяч человек.

«Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и подобные», - отмечается в статье.

При этом среди участников акции были и те, кто принес с собой флаги Донецкой Народной Республики.

Западные страны, в том числе и Германия, ввели обширные антироссийские санкции после начала Россией спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».