Президент Сербии Вучич: США сконцентрировали все силы против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Happy TV, что Соединенные Штаты Америки сконцентрировали все свои силы на борьбу против России. Он призвал не быть наивными, указав, что США не на стороне Сербии. Вашингтон, по мнению Вучича, ведет себя рационально и не растрачивает энергию попусту.