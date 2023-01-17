Президент Сербии Вучич: США сконцентрировали все силы против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Happy TV, что Соединенные Штаты Америки сконцентрировали все свои силы на борьбу против России. Он призвал не быть наивными, указав, что США не на стороне Сербии. Вашингтон, по мнению Вучича, ведет себя рационально и не растрачивает энергию попусту.
"Потому что они сосредоточили все свои силы против России", - объяснил сербский президент.
Накануне президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал санкции против России и отказался быть "рабом" США.
Также 16 января председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что попытки Запада изолировать Российскую Федерацию на международной арене "провалились".