«Госизмена». Украинские депутаты захотели избавиться от Арестовича

Депутаты Верховной рады решили отправить в отставку советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко. По его словам, сбор подписей за эту инициативу уже идет, офис президента должен уволить внештатного советника и официально опровергнуть его «фантазии на военную тематику». Поводом стало заявление Арестовича 14 января, что причиной обрушения пролета многоэтажки в Днепре, унесшем уже 40 жизней, стала работа украинских систем ПВО.

Фото: Alexey Arestovych/YouTube Alexey Arestovych/YouTube

В Верховной раде начался сбор подписей за отставку советника президента Украины Алексея Арестовича. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника офиса президента", - написал парламентарий.

По его словам, чтобы выполнить требование депутатов, украинские власти должны выполнить три условия. В соответствии с первым из них Арестович должен уйти с занимаемого поста. Второе условие - офис президента Владимира Зеленского должен сделать заявление, что "фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой" (улицы Киева, где расположена администрация главы государства).

"Также было направлено депутатское обращение к главе СБУ. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО соответствуют критериям государственной измены", - озвучил Гончаренко третье требование.

Депутат также призвал соотечественников во время вооруженного конфликта "быть бдительными, а не как Арестович". К посту в Telegram прикреплены фотографии обращения к врио главы СБУ Василию Малюку. В документе депутат указывает, что заявления советника президента о том, что инцидент в Днепре 14 января произошел в результате работы украинских систем ПВО, расходятся с официальной позицией вооруженных сил страны и "используются пропагандистскими изданиями РФ для информационно-психологической войны".

Известно, что Арестович занимает пост внештатного советника офиса Зеленского. В мае 2022 года он заявлял, что работает на этой должности на общественных началах, однако у него есть свой кабинет. Эту информацию подтверждал и Михаил Подоляк - советник руководителя офиса президента Андрея Ермака.

В то же время правовой статус Арестовича не до конца понятен. В августе 2022 года украинское издание правого толка "Тыждень" направляло запрос в офис Зеленского, ответ показал, что Арестовича нет в списке 46 штатных и внештатных советников.

Как сообщало Минобороны РФ, в минувшую субботу российская армия совершила массовый удар по центрам управления ВСУ и обеспечивающим украинскую армию объектам энергетики. Прилеты фиксировались в нескольких областях. Украинские СМИ заявили, что в результате обстрела одна из ракет упала на жилую девятиэтажку в Днепре (бывший Днепропетровск) и взорвалась. У дома полностью обрушилась одна из секций, в которой проживали 200 человек.

По последним данным, погибли 40 человек, больше 70 получили ранения, еще десять человек числятся пропавшими без вести. После обрушения дома Арестович в прямом эфире заявил, что на дом упала российская ракета, которую сбили украинские системы ПВО над жилыми кварталами города. При этом он отметил, что в инциденте никто не будет обвинять Украину.

"Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии — вне зависимости от конкретного механизма ее наступления", — сказал советник президента.

После этих заявлений на Арестовича обрушилась критика со стороны многих украинских политиков. Мэр Днепра Борис Филатов назвал советника президента "помойным ртом" и "самовлюбленным скотом".

Филатов пообещал обратиться в СБУ и контрразведку в связи с высказываниями Арестовича. ВСУ выступили с заявлением, противоречащим словам советника президента. Официальный спикер украинской армии Юрий Маляр сообщал, что на дом в Днепре упала российская сверхзвуковая ракета Х-22, которую не могут перехватывать силы ПВО Украины.

После этого Арестович опубликовал в Telegram пост с извинениями, что ввел в заблуждение соотечественников. Он заявил, что пересказал версию о ПВО, которая сбила российскую ракету, со слов знакомого военного, который был очевидцем произошедшего. Однако позже советник удалил этот пост, а затем сообщил, что "отзывает извинения".

Свои оговорки он объяснил тем, что "радикально устал", засыпал на ходу, когда говорил про случившееся в Днепре и призывал не "валиться в истерику" в связи с этим. Информацию о том, что ракета упала на дом в результате работы ПВО, он назвал версией, которую еще нужно проверить. На момент публикации материала Арестович никак не отреагировал на требование Гончаренко уйти в отставку.