Украина предложила создать «кибер ООН»

Глава государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь предложил создать международную организацию для взаимодействия стран по вопросам, связанным с кибербезопасностью.
Щиголь заявил о необходимости «кибер ООН» , в которую войдут страны, «объединенные в киберпространстве для защиты самих себя» и эффективной защиты мира в будущем, передает ТАСС. По его словам, необходм хаб или место, где страны могли бы взаимодействовать.
Согласно утверждению Щиголя, организация необходима на фоне кибератак против Украины, а в состав «единого пространства» должны войти страны «цивилизованного мира».
Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что Киев фактически утратил цифровой суверенитет, «кибервойска» Украины – это, по сути, натовский инструмент.