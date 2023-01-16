СМИ: немцы принесли флаг ДНР на митинг против Запада в Берлине

Акция против политики Запада прошла в Берлине, — во время традиционного марша памяти, посвященного лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Об этом сообщает издание Welt.

Фото: Twitter Twitter

Отмечается, что несколько тысяч левых активистов вышли на улицы германской столицы, скандируя антизападные лозунги.

«Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: За Донбасс: расплющите Запад», «Главный враг дома» и подобные», — говорится в статье Welt.

Известно также, что на акцию принесли флаг Донецкой народной республики.