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47 минут назад

Welt: на митинг в Берлине против Запада принесли флаг ДНР

Газета.Ruиещё 3

Акция против политики Запада прошла в Берлине, — во время традиционного марша памяти, посвященного лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. Об этом сообщает издание Welt.

СМИ: немцы принесли флаг ДНР на митинг против Запада в Берлине
Фото: TwitterTwitter

Отмечается, что несколько тысяч левых активистов вышли на улицы германской столицы, скандируя антизападные лозунги.

«Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: За Донбасс: расплющите Запад», «Главный враг дома» и подобные», — говорится в статье Welt.

Известно также, что на акцию принесли флаг Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что почти 100% граждан Венгрии высказались против санкций ЕС в отношении России.

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