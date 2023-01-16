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45 минут назад

МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

МИД: США и Канада лишили дипломатов РФ медицинского обслуживания
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По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.

Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщило послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.

Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.

В мире,Евгений Иванов,
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