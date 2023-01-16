Босфор закрыли для прохода судов

В Босфорском проливе 16 января сел на мель сухогруз, следующий из Украины в Стамбул. Об этом сообщает Haberturk.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, движение судов в проливе приостановили из-за спасательных работ.

В Главном управлении береговой безопасности сообщили, что к сухогрузу направили судно-спасатель и несколько буксиров.