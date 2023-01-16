Босфор закрыли для прохода судов

В Босфорском проливе 16 января сел на мель сухогруз, следующий из Украины в Стамбул. Об этом сообщает Haberturk.
По данным издания, движение судов в проливе приостановили из-за спасательных работ.
В Главном управлении береговой безопасности сообщили, что к сухогрузу направили судно-спасатель и несколько буксиров.
Неделю назад в Суэцком канале у берегов города Эль-Кантара село на мель судно, которое следовало в Китай с 65 тысячами тонн кукурузы. Инцидент не помешал навигации в Суэцком канале, сухогруз сняли с места с помощью двух буксиров.