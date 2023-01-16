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57 минут назад

Судно с украинским зерном заблокировало Босфор

Мария Иванова

В Босфорском проливе 16 января сел на мель сухогруз, следующий из Украины в Стамбул. Об этом сообщает Haberturk.

Босфор закрыли для прохода судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, движение судов в проливе приостановили из-за спасательных работ.

В Главном управлении береговой безопасности сообщили, что к сухогрузу направили судно-спасатель и несколько буксиров.

Неделю назад в Суэцком канале у берегов города Эль-Кантара село на мель судно, которое следовало в Китай с 65 тысячами тонн кукурузы. Инцидент не помешал навигации в Суэцком канале, сухогруз сняли с места с помощью двух буксиров.

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