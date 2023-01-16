На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в восточных областях Украины, сообщает РБК со ссылкой на онлайн-карту Министерства цифровой трансформации страны.

Накануне днем воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги в них прозвучал в 12:20 мск. В12:55 мск воздушная тревога была отменена.

Ранее 15 января воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Полтавской областях страны. Сигнал воздушной тревоги в них прозвучал в 09:40 мск.

Ранее в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях были введены экстренные отключения электричества. 14 января по всей стране звучала воздушная тревога. Украинские власти информировали о взрывах.

Сейчас на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. Она началась 24 февраля.