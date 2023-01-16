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58 минут назад

СМИ: в восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

Лера Букина

Воздушную тревогу объявили в восточных областях Украины, сообщает РБК со ссылкой на онлайн-карту Министерства цифровой трансформации страны.

На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне днем воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги в них прозвучал в 12:20 мск. В12:55 мск воздушная тревога была отменена.

Ранее 15 января воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Полтавской областях страны. Сигнал воздушной тревоги в них прозвучал в 09:40 мск.

В Винницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Ранее в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях были введены экстренные отключения электричества. 14 января по всей стране звучала воздушная тревога. Украинские власти информировали о взрывах.

Сейчас на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. Она началась 24 февраля.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

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