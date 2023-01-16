В Европарламенте рассказали неудобную правду о НАТО

Соединенные Штаты создали Североатлантический альянс для расширения своего влияния в европейских странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Европейского парламента от Ирландии Мика Уоллеса.

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По его словам, политики должны начать представлять интересы граждан, при этом прекратив представлять НАТО и военно-промышленный комплекс.

«НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму», — отметил парламентарий.

Уоллес подчеркнул, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса.

Ранее издание Politico сообщило, что решение украинского лидера Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для администрации американского президента Джо Байдена.