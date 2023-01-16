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19 минут назад

Украина попросила у Германии списанные истребители Tornadо

Газета.Ru

В Министерстве иностранных дел предложили передать Украине 93 истребителя Tornado, которые планируют вывести из эксплуатации. Об этом говорится в публикации в Twitter замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника. Он заявил, что у него есть "творческое предложение" насчет самолетов, планирующих заменить истребителями F-35.

Украина попросила у Германии списанные истребители Tornadо
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину, канцлер?" - написал дипломат.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США собирается заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на "техническое содействие" в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые будут предоставлены Украине.

В мире,Андрей Мельник,Пентагон,
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