Отказ от газа из России и переход к закупкам этого топлива у Турции не имеет смысла, поскольку Анкара также получает его от Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Чтобы "обойтись без российского газа", Болгария подписывает соглашение об импорте газа из Турции. Турции, которая получает 45 процентов газа из России! Так что Болгария просто будет покупать российский газ гораздо дороже, чем раньше», — заявил он.
Филиппо отметил, что это же относится и к Франции.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что меры по снижению энергетической зависимости Европейского союза от Москвы принесли положительный результат. По ее словам, европейские страны компенсировали поставки газа из России за счет диверсификации и получения энергоресурсов от других стран.
По сообщению издания Die Welt, ФРГ, пытаясь заместить российские энергоресурсы, Германия рискует оказаться во власти Катара. На фоне энергетического кризиса страны Персидского залива, в том числе Катар, становятся крупнейшими экспортерами природного топлива. Немецкие компании недавно подписали с Катаром контракты, которые предусматривают поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа с 2026 года.