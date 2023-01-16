Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа

Отказ от газа из России и переход к закупкам этого топлива у Турции не имеет смысла, поскольку Анкара также получает его от Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

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«Чтобы "обойтись без российского газа", Болгария подписывает соглашение об импорте газа из Турции. Турции, которая получает 45 процентов газа из России! Так что Болгария просто будет покупать российский газ гораздо дороже, чем раньше», — заявил он.

Филиппо отметил, что это же относится и к Франции.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что меры по снижению энергетической зависимости Европейского союза от Москвы принесли положительный результат. По ее словам, европейские страны компенсировали поставки газа из России за счет диверсификации и получения энергоресурсов от других стран.