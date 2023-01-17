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2 часа назад

Байдена упрекнули в нежелании прозрачного расследования дела о документах

Lenta.ruиещё 1

Председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер заявил, что Джо Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных в его доме и офисе секретных документах. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Байдена упрекнули в нежелании прозрачного расследования дела о документах
Фото: ТАССТАСС

Комер убежден, что администрация, минюст и нацархив скрывают от конгресса и общества информацию о секретных документах, хранившихся за пределами Белого дома. При этом он подчеркнул, что американцы заслуживают прозрачного расследования, и задача конгресса — добиваться этого.

Ранее доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение, что Байден сможет избежать серьезных политических последствий из-за найденных у него документов.

10 января стало известно, что в аналитическом центре президента США были найдены секретные материалы времен его вице-президентства. Он не знал о содержании бумаг, об их обнаружении главе Белого дома рассказал адвокат. Вскоре помощники политика нашли и вторую партию документов.

В мире,Джозеф Байден,
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