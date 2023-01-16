Украину сочли «лабораторией» по испытанию западного оружия

Ситуация вокруг Украины превратила бывшую советскую республику в «лабораторию» по испытаниям оружия Запада, дав при этом США и союзникам Вашингтона редкую возможность изучить уязвимость собственных вооружений, сообщает CNN.

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В материале говорится, что американские военные внимательно следят за ходом конфликта между Киевом и Москвой, который помогает им изучать, как системы Запада ведут себя в ходе интенсивного использования в боевых действиях и какие боеприпасы обе стороны используют.

«Украина — абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно-развитыми странами», — сообщил телеканалу близкий к одной из западных разведок собеседник.

Утверждается, что часть программного обеспечения производства Украины превратила доступные планшетные компьютеры и смартфоны в сложные инструменты для наведения, которые теперь широко используются в ВСУ. Результатом этого стала программа для смартфонов, которая передает спутниковые и другие разведывательные изображения в алгоритм наведения в реальном времени. Это помогает подразделениям, находящимся на переднем крае, вести прямой огонь по конкретным целям. А поскольку это приложение, а не аппаратное обеспечение, его легко быстро обновить, и оно доступно для широкого круга лиц.

Официальные лица США, знакомые с этим инструментом, говорят, что он очень эффективен при наведении огня украинской артиллерии на российские цели.