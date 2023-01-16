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38 минут назад

Украину сочли «лабораторией» по испытанию западного оружия

Елена Прошина

Ситуация вокруг Украины превратила бывшую советскую республику в «лабораторию» по испытаниям оружия Запада, дав при этом США и союзникам Вашингтона редкую возможность изучить уязвимость собственных вооружений, сообщает CNN.

Украину сочли «лабораторией» по испытанию западного оружия
Фото: ТАССТАСС

В материале говорится, что американские военные внимательно следят за ходом конфликта между Киевом и Москвой, который помогает им изучать, как системы Запада ведут себя в ходе интенсивного использования в боевых действиях и какие боеприпасы обе стороны используют.

«Украина — абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно-развитыми странами», — сообщил телеканалу близкий к одной из западных разведок собеседник.

Утверждается, что часть программного обеспечения производства Украины превратила доступные планшетные компьютеры и смартфоны в сложные инструменты для наведения, которые теперь широко используются в ВСУ. Результатом этого стала программа для смартфонов, которая передает спутниковые и другие разведывательные изображения в алгоритм наведения в реальном времени. Это помогает подразделениям, находящимся на переднем крае, вести прямой огонь по конкретным целям. А поскольку это приложение, а не аппаратное обеспечение, его легко быстро обновить, и оно доступно для широкого круга лиц.

Официальные лица США, знакомые с этим инструментом, говорят, что он очень эффективен при наведении огня украинской артиллерии на российские цели.

Также утверждается, что украинские военные внесли тактические новшества, которые «произвели впечатление на западных чиновников». Речь идет об использовании небольших групп спешенной пехоты, новейшем программном обеспечении, а также малоразмерных дронах.

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