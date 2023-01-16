Европейцы назвали меры США против России невыгодными для ЕС

Половина жителей Европы считает, что антироссийские действия Соединенных Штатов и их политика вокруг украинского кризиса крайне негативно отразятся на экономике Евросоюза и других европейских государств. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного исследовательским центром китайской газеты Global Times.

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С 23 ноября по 22 декабря прошлого года издание опросило более 7,5 тыс. жителей Бельгии, Великобритании, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Литвы, Польши, Сербии, Франции, ФРГ, Швейцарии и Швеции, а также Турции по поводу того, как они оценивают развитие американо-европейских отношений с момента начала специальной военной операции РФ на Украине. "Данные опроса свидетельствуют, что все больше европейцев не удовлетворены контактами с Вашингтоном и выражают обеспокоенность, поскольку считают, что действия США в отношении России негативно отразятся на экономике Европы, - пишет газета. - 49% опрошенных считают, что меры Соединенных Штатов в отношении российско-украинского конфликта отразятся крайне негативно на европейской экономике".

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Как уточняется в комментарии издания, количество респондентов, недовольных взаимодействием Европы с США, превышает число тех, кто одобряет эти контакты. Большинство опрошенных признают доминирование Вашингтона в трансатлантических отношениях, однако не верят, что европейские страны способны успешно проводить более самостоятельную политику, которая бы удовлетворяла их интересам.

Только 37% опрошенных ожидают, что российско-украинский конфликт завершится в 2023 году. Около 26% респондентов считают, что европейские страны проводят "неумную" политику, вслед за США применяя санкции в отношении РФ, а 23% полагают, что Европу насильно втягивают в конфликт.

"Большинство европейцев ощутили разрушительный эффект антироссийских санкций", - считает эксперт Института европеистики при Академии общественных наук Китая Чжан Чао.