В Германии рассказали о беде канцлера Шольца

Немецкое издание Bild рассказало о проблеме канцлера Германии Олафа Шольца. По его информации, политик испытывает сложности с поиском кандидата на должность министра обороны Кристины Ламбрехт после ее отставки, пообещав, что по крайней мере половина кабмина страны будет состоять из женщин.

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В статье отмечается, что беда заключается в ориентированности главы правительства именно на пол кандидата в назначении руководителя ведомства.

«Федеральный канцлер должен заполнять министерство обороны, которое крайне важно для безопасности Германии, не с точки зрения пола, а исключительно компетенции сотрудника», — приводит издание слова вице-президента бундбундестага Вольфганга Кубицкого.