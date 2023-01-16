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42 минуты назад

В Молдавии оценили вероятность эскалации конфликта в Приднестровье

Елена Прошина

В Приднестровье отсутствует непосредственная опасность эскалации конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера молдавского парламента Игоря Гросу.

В Молдавии оценили вероятность эскалации конфликта в Приднестровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в самом Приднестровье ситуация остается напряженной.

«Но в то же время мы видим озабоченность среди населения и так называемой администрации», — заявил Гросу, оценивая вероятность развития конфликта.

Политик считает, что приднестровцы не хотят эскалации.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский говорил, что государство в итоге получит международное признание. По его словам, достигнуть этого удастся мирным путем. Во время вооруженного конфликта в Приднестровье в 1992 году была пролита кровь, о чем стоит помнить и впредь не допускать подобных трагедий, отметил Красносельский. Подчеркивается, что власти страны будут жестко пресекать любые попытки посеять рознь и разрушить межнациональный мир.

В декабре 2022 года директор Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил «о высоком риске» наступления вооруженных сил России в 2023 году с целью выхода к Приднестровью. Через несколько часов Служба сообщила, что слова руководителя спецслужбы неправильно интерпретировали.

В мире,Вадим Красносельский,
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