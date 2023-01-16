В Молдавии оценили вероятность эскалации конфликта в Приднестровье

«Но в то же время мы видим озабоченность среди населения и так называемой администрации», — заявил Гросу, оценивая вероятность развития конфликта.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский говорил, что государство в итоге получит международное признание. По его словам, достигнуть этого удастся мирным путем. Во время вооруженного конфликта в Приднестровье в 1992 году была пролита кровь, о чем стоит помнить и впредь не допускать подобных трагедий, отметил Красносельский. Подчеркивается, что власти страны будут жестко пресекать любые попытки посеять рознь и разрушить межнациональный мир.