Экоактивисты устроили акцию протеста в Кельне

Экоактивисты во вторник утром устроили очередную акцию протеста в Кёльне, вблизи населенного пункта Лютцерат, что привело к массовым перебоям в движении транспорта. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, активисты сели поперек дороги, держа в руках транспарант, указывающий на природоохранное движение "Последнее поколение" (Letzte Generation). Также можно было увидеть желтые кресты - символы протеста против сноса Лютцерата. В результате акции протеста, как отметили в полиции, подъездные пути были перекрыты, а движение остановлено.

Три человека, как подчеркнули в правоохранительных органах, приклеили себя к проезжей части, еще троих удалось убрать с дороги. Движение "Последнее поколение" опубликовало в Twitter фотографию из Кёльна с комментарием "Уголь в Лютцерате должен оставаться в земле!".

Демонстрации в Лютцерате начались 11 января. Экоактивисты выступают против планов по разработке угольной шахты на месте поселения. Эскалация протеста произошла 14 января - ряд радикально настроенных демонстрантов забросали полицейских камнями, пиротехническими изделиями, бутылками. Они попытались прорвать оцепление и помешать сносу построек. Несколько человек проникли в угольные шахты под Лютцератом, чтобы осложнить свое задержание.