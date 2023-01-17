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1 час назад

СМИ : экоактивисты устроили акцию протеста в Кёльне

ТАССиещё 1

Экоактивисты во вторник утром устроили очередную акцию протеста в Кёльне, вблизи населенного пункта Лютцерат, что привело к массовым перебоям в движении транспорта. Об этом сообщило агентство DPA.

Экоактивисты устроили акцию протеста в Кельне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, активисты сели поперек дороги, держа в руках транспарант, указывающий на природоохранное движение "Последнее поколение" (Letzte Generation). Также можно было увидеть желтые кресты - символы протеста против сноса Лютцерата. В результате акции протеста, как отметили в полиции, подъездные пути были перекрыты, а движение остановлено.

Три человека, как подчеркнули в правоохранительных органах, приклеили себя к проезжей части, еще троих удалось убрать с дороги. Движение "Последнее поколение" опубликовало в Twitter фотографию из Кёльна с комментарием "Уголь в Лютцерате должен оставаться в земле!".

Демонстрации в Лютцерате начались 11 января. Экоактивисты выступают против планов по разработке угольной шахты на месте поселения. Эскалация протеста произошла 14 января - ряд радикально настроенных демонстрантов забросали полицейских камнями, пиротехническими изделиями, бутылками. Они попытались прорвать оцепление и помешать сносу построек. Несколько человек проникли в угольные шахты под Лютцератом, чтобы осложнить свое задержание.

Лютцерат - расположившееся посреди полей поселение, состоящее всего из десятка построек, административно принадлежит городу Эркеленц с 43 тыс. жителей. Лютцерат, расселенный в 2006 году, находится на территории буроугольного карьера Гарцвайлер, который разрабатывает компания RWE. После ухода последних демонстрантов и проверки туннелей компания сможет приступить к сносу поселения и полноценной разработке карьера.

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