Экоактивисты устроили акцию протеста в Кельне

Экоактивисты во вторник утром устроили очередную акцию протеста в Кёльне, вблизи населенного пункта Лютцерат, что привело к массовым перебоям в движении транспорта. Об этом сообщило агентство DPA.
По его информации, активисты сели поперек дороги, держа в руках транспарант, указывающий на природоохранное движение "Последнее поколение" (Letzte Generation). Также можно было увидеть желтые кресты - символы протеста против сноса Лютцерата. В результате акции протеста, как отметили в полиции, подъездные пути были перекрыты, а движение остановлено.
Три человека, как подчеркнули в правоохранительных органах, приклеили себя к проезжей части, еще троих удалось убрать с дороги. Движение "Последнее поколение" опубликовало в Twitter фотографию из Кёльна с комментарием "Уголь в Лютцерате должен оставаться в земле!".
Демонстрации в Лютцерате начались 11 января. Экоактивисты выступают против планов по разработке угольной шахты на месте поселения. Эскалация протеста произошла 14 января - ряд радикально настроенных демонстрантов забросали полицейских камнями, пиротехническими изделиями, бутылками. Они попытались прорвать оцепление и помешать сносу построек. Несколько человек проникли в угольные шахты под Лютцератом, чтобы осложнить свое задержание.
Лютцерат - расположившееся посреди полей поселение, состоящее всего из десятка построек, административно принадлежит городу Эркеленц с 43 тыс. жителей. Лютцерат, расселенный в 2006 году, находится на территории буроугольного карьера Гарцвайлер, который разрабатывает компания RWE. После ухода последних демонстрантов и проверки туннелей компания сможет приступить к сносу поселения и полноценной разработке карьера.