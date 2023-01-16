Стало известно об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе в текущем году не будет миллиардеров из Китая и России , которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса», сообщает Bloomberg .

«После двухлетнего перерыва в связи с пандемией COVID-19 ВЭФ вернулся и пройдет с 16 по 20 января. Но состав списка приглашенных миллиардеров явно отличается, отражая глобальные потрясения, которые изменили судьбы и сместили центры власти на фоне войны, болезней и растущей инфляции», — сказано в статье.

Отмечается, что в этом году для участия в мероприятии зарегистрировалось около 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад. В дополнение к отсутствующим русским в этом году нет ни одного миллиардера из Китая, поскольку страна все еще не оправилась от всплеска случаев заболевания коронавируса и обвала на фондовом рынке, который «стер» 224 миллиарда долларов из состояний самых богатых людей страны в 2022 году.