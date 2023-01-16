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17 минут назад

Стало известно об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ

Елена Прошина

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе в текущем году не будет миллиардеров из Китая и России, которые еще недавно были «неотъемлемым атрибутом Давоса», сообщает Bloomberg.

Стало известно об отказе бизнесменов из России и КНР посещать ВЭФ
Фото: РамблерРамблер

«Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль», — пишет агентство.

Отмечается, что спецоперация на Украине и остракизм России со стороны западных стран фактически «исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит».

«После двухлетнего перерыва в связи с пандемией COVID-19 ВЭФ вернулся и пройдет с 16 по 20 января. Но состав списка приглашенных миллиардеров явно отличается, отражая глобальные потрясения, которые изменили судьбы и сместили центры власти на фоне войны, болезней и растущей инфляции», — сказано в статье.

Отмечается, что в этом году для участия в мероприятии зарегистрировалось около 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад. В дополнение к отсутствующим русским в этом году нет ни одного миллиардера из Китая, поскольку страна все еще не оправилась от всплеска случаев заболевания коронавируса и обвала на фондовом рынке, который «стер» 224 миллиарда долларов из состояний самых богатых людей страны в 2022 году.

Заполнить пустоту помогает рост числа миллиардеров из стран Персидского залива, благодаря растущим ценам на нефть и репутации очага относительной стабильности.

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