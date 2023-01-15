В Сербии сочли конфликт на Украине третьей мировой войной

"Это мировая война по всем своим свойствам, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Практически весь мир занимает ту или иную сторону. Существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей одних или группы друзей других. Мы избегаем участия в таком, так как нахождение в одной из групп, определенных подобным образом, подразумевает позицию неприятеля для представителей другой группы", - отметил Дачич, отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны.