В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

В Сербии считают, что конфликт на Украине является третьей мировой войной

ТАССиещё 1

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич считает, что украинский конфликт по своим характеристикам является мировой войной. Такое мнение глава сербского внешнеполитического ведомства выразил в интервью газете "Политика", опубликованном в воскресенье.

В Сербии сочли конфликт на Украине третьей мировой войной
Фото: ТАССТАСС

"Это мировая война по всем своим свойствам, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Практически весь мир занимает ту или иную сторону. Существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей одних или группы друзей других. Мы избегаем участия в таком, так как нахождение в одной из групп, определенных подобным образом, подразумевает позицию неприятеля для представителей другой группы", - отметил Дачич, отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны.

Видео дня

Глава МИД также подчеркнул, что Сербия не намерена пересматривать свою позицию относительно ввода санкций против РФ по запросу третьих стран.

"Наша принципиальная позиция остается такой же, какой она была установлена сразу после начала войны на Украине на заседании Совета национальной безопасности, - мы считаем неправильным нарушать территориальную целостность Украины, но вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от наших национальных и государственных интересов", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Дачич напомнил, что в вопросе так называемого приведения "своей внешней политики в соответствие с политикой ЕС" на Сербию оказывается "постоянное давление". Советник Госдепартамента США Дерек Шолле 12 января в ходе своего визита в Белград подчеркивал, что власти республики должны принять решение о введении санкций против России, иначе Сербия "не сможет развиваться".

Президент Сербии Александар Вучич отмечал, что мир на Украине, по его мнению, не может быть достигнут в скором времени. Он подчеркивал, что сложно прогнозировать что-либо и что это "плохие новости для Сербии", потому что в связи с этим на Белград будут оказывать все большее давление, чтобы у Москвы "выхватить из рук прецедент Косова".

В мире,СВО,Александар Вучич,Ивица Дачич,ООН,Госдеп США,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители