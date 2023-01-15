Названо место проведения учений ОДКБ в 2023 году

"Большой виток получит развитие информационно-аналитической составляющей организации, потому что сегодня, кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому на это сделан упор, и это тоже относится к одному из приоритетов нашего председательства", - отметил первый замгоссекретаря белорусского Совбеза.