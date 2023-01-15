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8 минут назад

Трое из четырех учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Белоруссии

ТАССиещё 5

Три из четырех запланированных на 2023 год учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Белоруссии. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу СТВ сообщил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

Названо место проведения учений ОДКБ в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

"По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" Коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" - тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре", - сказал он.

Муравейко сообщил, что в рамках белорусского председательства в ОДКБ в 2023 году планируется проведение в Минске "международной конференции по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ - КНР".

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"Большой виток получит развитие информационно-аналитической составляющей организации, потому что сегодня, кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому на это сделан упор, и это тоже относится к одному из приоритетов нашего председательства", - отметил первый замгоссекретаря белорусского Совбеза.

Участниками ОДКБ, помимо Белоруссии, являются Россия, Армения, Казахстан и Киргизия.

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