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35 минут назад

У российской военной базы в Гюмри прошла акция протеста

Илья Родин

Представители радикального блока «Национально-демократический полюс» провели несанкционированную акцию протеста у входа в 102-ю российскую военную базу в Гюмри. Об этом пишет Sputnik Армения.

У российской военной базы в Гюмри прошла акция протеста
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что участники акции «Блокада во имя разблокирования» собрались в городе, затем совершили автопробег к военной базе.

Организаторы пояснили, что требуют от российских миротворцев добиться открытия Лачинского коридора. С тем, чтобы привлечь внимание военных, они намереваются блокировать базу.

Уточняется, что полиция города Гюмри заблокировала подходы к базе, не допустила митингующих к воротам.

По данным портала, участники акции сделали ряд громких заявлений и вернулись в город с тем, чтобы провести шествие по его улицам и «проинформировать общественность».

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Напомним, что 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев в очередной раз перекрыла дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Республикой Армения. Из-за блокирования Лачинского коридора, кроме того, потеряли связь с остальной частью Карабаха села Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох.

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