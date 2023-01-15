У российской военной базы в Гюмри прошла акция протеста

Представители радикального блока «Национально-демократический полюс» провели несанкционированную акцию протеста у входа в 102-ю российскую военную базу в Гюмри. Об этом пишет Sputnik Армения.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что участники акции «Блокада во имя разблокирования» собрались в городе, затем совершили автопробег к военной базе.

Организаторы пояснили, что требуют от российских миротворцев добиться открытия Лачинского коридора. С тем, чтобы привлечь внимание военных, они намереваются блокировать базу.

Уточняется, что полиция города Гюмри заблокировала подходы к базе, не допустила митингующих к воротам.

По данным портала, участники акции сделали ряд громких заявлений и вернулись в город с тем, чтобы провести шествие по его улицам и «проинформировать общественность».