Украинский посол понадеялся на скорый визит Папы Римского в страну

Украинский посол в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду на то, что Папа Римский Франциск вскоре посетит Украину. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Посол упомянул «постоянную поддержку Украины понтификом», а также важность скорого визита Папы Римского на Украину как «реального шага к установлению мира» в стране.

К посту Юраш прикрепил отрывок из интервью, которое Андрей Ермак, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского, дал итальянскому телеканалу SkyTg24. В нем политик заявил, что настало время Папе Римскому посетить Украину и тем самым «дать очень ясный сигнал, что Россия должна остановить то, что она начала, выведя свои войска из Украины».