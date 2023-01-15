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1 час назад

Украинский посол понадеялся на скорый визит Папы Римского в страну

Lenta.ru

Украинский посол в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду на то, что Папа Римский Франциск вскоре посетит Украину. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Украинский посол понадеялся на скорый визит Папы Римского в страну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Посол упомянул «постоянную поддержку Украины понтификом», а также важность скорого визита Папы Римского на Украину как «реального шага к установлению мира» в стране.

К посту Юраш прикрепил отрывок из интервью, которое Андрей Ермак, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского, дал итальянскому телеканалу SkyTg24. В нем политик заявил, что настало время Папе Римскому посетить Украину и тем самым «дать очень ясный сигнал, что Россия должна остановить то, что она начала, выведя свои войска из Украины».

Ранее, 6 января, Папа Римский Франциск призвал к установлению мира на Украине.

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